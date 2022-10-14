На помощь военнослужащим и их семьям! Социалисты призывают сократить расходы на проведение праздничных мероприятий

Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ , руководитель фракции социалистов в Государственной Думе Сергей Миронов призвал сократить финансирование на проведение праздничных мероприятиях, запланированных в муниципальных и региональных бюджетах, в том числе и на новогодние праздники. Высвободившиеся средства политик предлагает направить на более важные цели, например, на помощь российским военнослужащим и членам их семей.

«Мы не сомневаемся в победе России, но отдаем себе отчет в том, что ее достижение потребует серьезных усилий. Экономика России имеет достаточный запас прочности и нам не грозят лишения и голод. Но здравый смысл подсказывает нам, что в трудные времена следует быть бережливее, — комментирует Сергей Миронов. — Та легкость и широта, с которой у нас привыкли тратить деньги на масштабное проведение праздничных мероприятий, сейчас вызывает недоумение. Особенно контрастно пышные торжества смотрятся на фоне всенародного сбора средств и гуманитарной помощи для жителей Донбасса, военнослужащих и добровольцев, воюющих с украинскими фашистами».

Политик призвал депутатов-социалистов внести проекты поправок в действующие региональные и муниципальные бюджеты на 2022 год и в проекты бюджетов 2023 года с целью уменьшения расходов на массовые праздничные мероприятия.

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев считает, что праздничные мероприятия вовсе стоит отменить, а не просто сокращать на них расходы.

«Я уверен, что мы сможем прожить без праздников в такое тяжелое для нашей страны время. Наши бравые солдаты сражаются сейчас на поле боя, защищая Родину. Не время тратить такие большие деньги на пышные праздники. Сэкономленные средства нужно израсходовать на приобретение экипировки для мобилизованных граждан и на помощь их семьям. Россия обязательно победит, и наша задача сейчас — помочь тем, кто добывает победу!», — подчеркнул депутат.

Алтайские депутаты-социалисты уже готовят поправки в проекты краевого и муниципальных бюджетов на 2023 год. Справедливороссы уверены, что финансовый документ не учитывает участия России в специальной военной операции на Украине. В нынешних условиях средства, которые предусмотрены на праздничные мероприятия и другие незначимые статьи расходов, необходимо перенаправить на нужды СВО.

Источник: altai.spravedlivo.ru