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На посту несмотря ни на что: как экстренные и коммунальные службы работают в условиях пандемии

Режим вынужденных каникул действует в Алтайском крае уже третью неделю. Однако в то время, когда большинство жителей региона остается дома, на работу в каждодневном режиме вынуждены ходить те, от кого зависит наше благополучие.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Анна Зайкова.

Так, всегда в строю остаются все экстренные ведомства. Конечно, на переднем крае — медики. Все так же работает скорая помощь, деятельность которой теперь осложняется непростой эпидемиологической ситуацией.

Медицинские работники осуществляют наблюдение за сотнями и тысячами людей, чтобы снять подозрения в наличие диагноза «коронавирус». Так, по состоянию на 13 апреля в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано уже более 10 тысяч человек.

Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Работа экстренных ведомств и коммунальных служб во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

В данный момент под меднаблюдением в регионе находятся более 900 человек. Снято с наблюдения — более пяти тысяч человек.

Наиболее активная работа сегодня кипит в барнаульской горбольнице № 5. Это медицинское учреждение стало основной площадкой борьбы с коронавирусной инфекцией в крае. Перепрофилирование ГБ № 5 в госпиталь начали с пульмонологических отделений.

В список учреждений, в которых предусмотрено создание инфекционных госпиталей, также вошли барнаульские горбольницы № 4 и № 11, городская больница № 2 Бийска, городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска, городская больница № 3 Рубцовска, Каменская ЦРБ и медсанчасть № 128.

Продолжают в период пандемии осуществлять привычную деятельность и другие ведомства и организации, от которых зависит благополучие общества.

Все также обеспечивают правопорядок полицейские, а сотрудники ГИБДД следят за безопасностью на дорогах.

Кстати, за период пандемии коронавируса Главное управление МВД России по Алтайскому краю уже провело уже более 30 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Продолжают выполнять свои обязанности и те, кто решает задачи поставки жизненно важных ресурсов и благоустройства. Это и специалисты водоканала, и энергетики, и простые дворники.

С 13 апреля начинают свою работу многие промышленные предприятия: Алтайвагон, АТИ, МЭС, АЗПИ, Алтайский завод сельхозмашиностроения, Бийский олеумный завод. Предприятие «Ренессанс Косметик» производит антисептик для жителей края.

Союз промышленников и руководство предприятий контролируют предписания Роспотребнадзора по обеспечению профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах.

Как все эти люди продолжают решать жизненно важные задачи — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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