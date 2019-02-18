Если в лесу громко играет музыка и что-то весело говорит ведущий, значит там проходит большое мероприятие. А если это ленточный бор, то речь идет о «Барнаульском лыжном марафоне». 17 февраля его участниками стали почти 800 любителей активного зимнего отдыха. Организатором праздника традиционно выступила компания «Мария-Ра».

Несмотря на то, что старт был заявлен на 10 часов утра, лыжники начали собираться на специальной площадке гораздо раньше. А в 9.30 она уже была переполнена, и организаторам пришлось срочно начать прикреплять стартовые значки, выдвать памятки и запускать участников на трассу. За полчаса вперед на Зимари убежали уже около 500 «марафонцев». При свободном стиле они рассчитывали вернуться на финиш через три-четыре часа.

Пока участники марафона заряжались энергией по дистанции, в кафе для них пекли любимые блины. Традиционное русское блюдо стало фирменным угощеньем на праздниках компании «Мария-Ра». Ведь марафонцу что нужно после финиша? Восстановить силы! А для этого им понадобится вкусный чай и горячие, только что со сковородки, блины. На любой вкус! С пылу, с жару!

Марафон расширяет свою географию и раздвигает возрастные рамки. От мала до велика, из Барнаула, Тальменки, Горно-Алтайска, Солонешного, Павловска и многих других населенных пунктов — люди приехали на «Трассу здоровья» ради позитива и собственного долголетия.

72-летняя пенсионерка Галина участвует в марафоне не в первый раз.

«Чтобы жить с хорошим настроением, надо двигаться! — говорит она. — Возраст для меня не помеха. Я не могу просто так сидеть дома. Всегда можно было бы сослаться на годы, на болячки, найти десятки других причин, чтобы остаться в квартире. Но для меня участие в этом празднике — это как бы продление жизни. После марафона всегда чувствую какой-то особенный прилив сил!».

Между тем, в обед выглянуло солнце, стало совсем тепло, а первые марафонцы начали финишировать уже с 13.30. Для подготовленных спортсменов дистанция оказалось не столь трудной, а прекрасная погода и пакеты с подарками способствовали созданию улыбчивого настроения. Ведь какого-то одного победителя в этом соревновании нет. Здесь все — победители!

Барнаульский лыжный марафон. Олег Укладов

И тем не менее, настоящими героями дня стали члены семьи Воронцовых. Отец Павел, его супруга Ольга, а также 13-летний Игорь и 10-летняя Василиса впервые в жизни отправились на лыжный марафон всей семьей. Вместе с ними наматывать километры пошел и друг Игоря — Саша Волков. Впятером они стартовали в 10 утра, а финишировали почти что последними — в 19.20.

Павел Воронцов,

завкафедрой физвоспитания медицинского университета:

Мы еще накануне вечером решили с Ольгой, что попробуем пройти всю дистанцию. Сын занимается греко-римской борьбой, дочь — гимнастикой. К физическим нагрузкам они привычны. Шли все 50 километров «классикой», на пунктах питания восстанавливали силы. В 14.30 мы были в Зимарях. Отдохнули и двинулись обратно. Несколько раз нам предлагали пересесть в автобус или снегоход. Но мы упорно отказывались. Хотелось проверить себя, испытать свой характер. Так все вместе и финишировали!

Барнаульский лыжный марафон. Олег Укладов

Павел Воронцов говорит, что они отправлялись на марафон вовсе не ради рекорда. «Просто нам хотелось отдохнуть на природе, насладиться красотой леса. Давно все вместе никуда не выбирались. А в этот раз еще и с погодой повезло! Так что хоть мы и очень устали, но полны впечатлений! Настроение великолепное!»

Смотрите большой фоторепортаж с праздника (около 1000 снимков) по ссылке >>

Следующий марафон по маршруту «Черемное — Барнаул» пройдет 17 марта и станет официальным закрытием зимнего сезона на «Трассе здоровья». Регистрация его участников скоро будет открыта.

Итоги «Барнаульского лыжного марафона» 17 февраля в цифрах: