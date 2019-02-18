Несмотря на то, что старт был заявлен на 10 часов утра, лыжники начали собираться на специальной площадке гораздо раньше. А в 9.30 она уже была переполнена, и организаторам пришлось срочно начать прикреплять стартовые значки, выдвать памятки и запускать участников на трассу. За полчаса вперед на Зимари убежали уже около 500 «марафонцев». При свободном стиле они рассчитывали вернуться на финиш через три-четыре часа.
Пока участники марафона заряжались энергией по дистанции, в кафе для них пекли любимые блины. Традиционное русское блюдо стало фирменным угощеньем на праздниках компании «Мария-Ра». Ведь марафонцу что нужно после финиша? Восстановить силы! А для этого им понадобится вкусный чай и горячие, только что со сковородки, блины. На любой вкус! С пылу, с жару!
Марафон расширяет свою географию и раздвигает возрастные рамки. От мала до велика, из Барнаула, Тальменки, Горно-Алтайска, Солонешного, Павловска и многих других населенных пунктов — люди приехали на «Трассу здоровья» ради позитива и собственного долголетия.
72-летняя пенсионерка Галина участвует в марафоне не в первый раз.
«Чтобы жить с хорошим настроением, надо двигаться! — говорит она. — Возраст для меня не помеха. Я не могу просто так сидеть дома. Всегда можно было бы сослаться на годы, на болячки, найти десятки других причин, чтобы остаться в квартире. Но для меня участие в этом празднике — это как бы продление жизни. После марафона всегда чувствую какой-то особенный прилив сил!».
Между тем, в обед выглянуло солнце, стало совсем тепло, а первые марафонцы начали финишировать уже с 13.30. Для подготовленных спортсменов дистанция оказалось не столь трудной, а прекрасная погода и пакеты с подарками способствовали созданию улыбчивого настроения. Ведь какого-то одного победителя в этом соревновании нет. Здесь все — победители!
И тем не менее, настоящими героями дня стали члены семьи Воронцовых. Отец Павел, его супруга Ольга, а также 13-летний Игорь и 10-летняя Василиса впервые в жизни отправились на лыжный марафон всей семьей. Вместе с ними наматывать километры пошел и друг Игоря — Саша Волков. Впятером они стартовали в 10 утра, а финишировали почти что последними — в 19.20.
Павел Воронцов,
завкафедрой физвоспитания медицинского университета:
Мы еще накануне вечером решили с Ольгой, что попробуем пройти всю дистанцию. Сын занимается греко-римской борьбой, дочь — гимнастикой. К физическим нагрузкам они привычны. Шли все 50 километров «классикой», на пунктах питания восстанавливали силы. В 14.30 мы были в Зимарях. Отдохнули и двинулись обратно. Несколько раз нам предлагали пересесть в автобус или снегоход. Но мы упорно отказывались. Хотелось проверить себя, испытать свой характер. Так все вместе и финишировали!
Павел Воронцов говорит, что они отправлялись на марафон вовсе не ради рекорда. «Просто нам хотелось отдохнуть на природе, насладиться красотой леса. Давно все вместе никуда не выбирались. А в этот раз еще и с погодой повезло! Так что хоть мы и очень устали, но полны впечатлений! Настроение великолепное!»
Смотрите большой фоторепортаж с праздника (около 1000 снимков) по ссылке >>
Следующий марафон по маршруту «Черемное — Барнаул» пройдет 17 марта и станет официальным закрытием зимнего сезона на «Трассе здоровья». Регистрация его участников скоро будет открыта.
Итоги «Барнаульского лыжного марафона» 17 февраля в цифрах:
- Температура — 5 — 7 градусов.
- Старт — 9.40. Финиш заключительного участника — 19.40.
- Количество стартовавших — 798.
- Количество финишировавших — 657.
- Блины — 4200 штук.
- Чай — 21 900 стаканчиков.
- Медицинских обращений — 0.