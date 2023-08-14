На продавца арбузов напали с ножом. Подробности

По данным телеграмм канала SHOT, раненого 46-летнего продавца фруктов нашли покупатели в магазине на проспекте Художников.
Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, диагностировали колото-резаную рану и проникающее ранение живота.
В момент госпитализации раненый находился в сознании и смог воссоздать хронологию событий.
В фруктовый павильон зашел блондин и попросил скидку на арбуз, после отказа покупатель достал нож и напал на продавца.
Убежал нападавший без арбуза. Сейчас его ищет полиция.
Ранее было задержано двое подозреваемых в нападении на парня из-за цвета волос.