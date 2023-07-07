7 июля
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Происшествия

Стали известны подробности нападения на адвоката в Подмосковье

Адвокат Елена Пономарева поделилась информацией о своем состоянии на странице во "ВКонтакте"

Автомобиль Елены.
Автомобиль Елены.
Елена Пономарева на странице "Вконтакте".

Мы уже писали о том, что на Елену Пономареву неизвестные напали 6 июля. Женщину облили зеленкой.

Пару часов назад появились подробности. Адвокат поделилась своим состоянием. У Елены ожог глаза второй степени. Она уверена, что нападение связанно с ее профессиональной деятельностью.

Так же адвокат рассказала о том, что до этого ей угрожали, а машину обливали краской и прокалывали шины.

Адвокат поделилась снимками авто и отметила, что ее обращение в полицию не принесло результатов.

Елена просит поддержки и помощи в установлении личности нападающих.

Ранее похожее нападение в связи с профессиональной деятельностью было совершенно в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова.

Автомобиль, в котором они находились, заблокировали три машины с вооруженными людьми. Журналистку и адвоката сильно избили, облили зеленкой и сломали всю технику.

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