Российскую журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили неизвестные, когда те прилетели в Грозный. Altapress.ru рассказывает, зачем Милашина и Немов отправились в Чечню, причем здесь жена бывшего судьи Янгулбаева и в каком состоянии пострадавшие сейчас.

Кто такие Милашина и Немов?

Елена Милашина - специальный корреспондент «Новой газеты». В 2022 году Басманный суд лишил издание лицензии. Материалы журналистки, в частности, были посвящены Чечне.

Александр Немов - адвокат, работает по делу Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгулбаева.

Что произошло?

Утром 4 июля Елена Милашина прилетела в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой. Вместе с ней прибыл адвокат Александр Немов.

По дороге из аэропорта автомобиль с журналисткой и адвокатом заблокировали три машины с вооруженными людьми, сообщил Немов. Обоих сильно избили. Также им угрожали оружием и сломали всю технику, которая была с собой.

У Милашиной сломаны пальцы рук, сбриты волосы и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Женщину также облили зеленкой. Немов плохо двигается.

Позже Милашина рассказала, что нападавших было 10-15 человек. Их интересовала только техника, а точнее пароли от нее, денег они не взяли, передает РБК.

Журналистка считает, что нападение связано с их профессиональной деятельностью в Чечне. По ее словам, когда неизвестные избивали адвоката, ему «прямо говорили, что слишком много защищаешь, защищай у себя, здесь защищать не нужно».

Угрозы от чеченских властей

Немов рассказал, что неизвестные требовали от них уезжать из Чечни.

Милашина сообщила РБК, что в феврале 2022 года ей угрожали чеченские власти, из-за чего ей пришлось временно покинуть Россию.

Также РБК напомнил, что ранее глава республики Рамзан Кадыров назвал журналистку и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

Он также обвинил журналистов в подделке фактов, якобы они "нашептывают" своим героям, что говорить и делать.

Женщина, насилие. СС0

Дело Мусаевой

Зарема Мусаева - жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.

Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). В январе 2022 года ее насильно увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, чтобы принудительно привести на допрос.

По версии следствия, женщина рядом с дежурной частью оскорбляла граждан, выражаясь "грубой нецензурной бранью", а также «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». По словам полицейского, она набросилась на него, поцарапала и избила.

Мусаева более полутора лет провела в СИЗО, 15 июня обвинение запросило для нее пять с половиной лет колонии.

Кстати, сыновья Мусаевой известны тем, что Ибрагима правоохранительные органы считают причастным к руководству Telegram-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским). А его брат Абубакар сотрудничал с «Комитетом против пыток» (организация признана иноагентом и самоликвидировалась).

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В каком состоянии пострадавшие?

Известно, что 5 июля Милашина и Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву. Предварительно пострадавшим оказали необходимую помощь в Северной Осетии.

Омбудсмен Чечни сообщил, что нападавшие на Милашину и Немова не установлены. Неизвестные передвигались на машине без номерных знаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это серьезное нападение, которое требует быстрого принятия решения и "энергичных мер".

Также он добавил, что оценку все же будут давать правоохранительные органы. Следственный комитет и прокуратура должны будут провести проверку.