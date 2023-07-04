Песков: ситуация с избитой журналисткой требует энергичных мер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Об этом пишет "Звезда".

По словам представителя Кремля, это действительно серьезное нападение, которое требует быстрого принятия решения и "энергичных мер".

Также он добавил, что оценку все же будут давать правоохранительные органы. Следственный комитет и прокуратура должны будут провести проверку.

Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о ситуации.

Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился отправить журналистку и адвоката в больницу в Беслане.