СМИ: Кадыров распорядился отправить избитую журналистку в Беслан

Как пишет источник, такое решение глава республики принял после телефонного разговора с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
В поездке Немова и Милашину будет сопровождать Мансур Солтаев, омбудсмен по права человека в Чечне.
Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.
Ранее в Чечне ликвидировали боевиков, их тела принесли к ногам Кадырова.