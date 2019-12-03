На Прокла проклинай нечисть. Чего боялись предки 3 декабря

Народные традиции 3 декабря
По народным поверьям, именно 3 декабря на людей может напасть нечисть. Темные силы прячутся под землей от мороза и в любой момент могут выскочить на поверхность. Суеверные предки боролись с нечистью любыми доступными методами: осеняли крестом все входы в дом, окуривали дома дымом чертополоха, произносили заговоры.
«На Прокла проклинай нечисть», — говорили крестьяне. Это был один из методов защиты от темных сил.
Святому Проклу, память которого церковь почитает 3 декабря, молились о покровительстве путешественникам. Дело в том, что в это время устанавливались зимние дороги: «До Прокла не жди от дороги прока».
Народные приметы о погоде на 3 декабря
Снег с утра в день Прокла обещает ясный день, пишет hollydays.ru. Полоса перистых облаков на небе предвещает вьюгу, а поющий снегирь — метель.
Есть еще пара народных примет на 3 декабря, связанных с птицами. Тетерева на верхушках деревьев предвещают теплую погоду, а прячущиеся под крышу сороки — пургу.