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Жизнь
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На прямой линии главный инженер Алтайского филиала Россети Сибирь

Заместитель директора — главный инженер Алтайского филиала Россети Сибирь Владимир Каканов ответил на вопросы жителей региона во время «горячей линии».

Такая форма работы существует у энергетиков давно. Возможность диалога с потребителями позволяет более оперативно и адресно решать определенные задачи. На официальном сайте компании есть график проведения «прямых линий» с руководителями крупнейшей электросетевой компании региона. Вопросы касаются практически всех направлений деятельности филиала: технологическое присоединение к сетям, качество электроэнергии, возможность получения дополнительных услуг.

В этот раз самым популярным был вопрос об условиях замены прибора учета. Жителям региона рассказали, что необходимо обратиться в энергосбытовую компанию, либо в сетевую организацию, на территории обслуживания которой расположен прибор учета. В сетевой компании не только составят акт о необходимости замены или поверки электросчётчика, но и окажут услугу по его замене, составят акт о приёмке электросчётчика в качестве расчётного и установят пломбы.

Также абонентов интересовало можно ли вносить изменения в технические условия и как это сделать, кто и на основании чего устанавливает сроки присоединения к электросетям и порядок отказа от максимальной мощности. На все вопросы собеседники Владимира Каканова получили исчерпывающие ответы.

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