На путепроводе по пр. Ленина приступили к укладке нижнего слоя асфальта.

В настоящее время заасфальтирована одна сторона большого путепровода и частично – вторая.
В ближайшие дни планируют уложить нижний слой асфальта на большом путепроводе. После этого специалисты приступят к укладке трамвайных путей на мосту.
Сейчас уже уложили нижние слои асфальтобетона на подъезде со стороны ТРЦ «Пионер». Рабочие устанавливают бортовой камень и бордюр вдоль тротуаров. Подрядчик продолжает устанавливать новые опоры контактной сети.
Основной объем работ по устройству трамвайных путей, контактной сети и асфальтированию моста планируют закончить до конца текущей недели.
Ранее стало известно, что сейчас происходит на мосту на Новом рынке.