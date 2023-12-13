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Жизнь

На разогрев. Чем развлечься в морозном Барнауле, если надоело сидеть дома

Мороз — не повод сидеть дома. Точнее, конечно, повод. Но есть такие места, где можно и развлечься, и не замерзнуть. Altapress.ru нашел несколько вариантов в Барнауле.

Мороз. Кошки.
Мороз. Кошки.
unsplash.com
  • 13 декабря можно согреться в Hairy lemon pub на трибьют-концерте группы «Кино». Организаторы обещают программу из лучших песен Цоя, которые исполнят музыканты из Барнаула. Начало в 19:00. 18+
  • 15 декабря котокафе «Никомур» зовет на медитацию под звуки тибетской поющей чаши и мурчание котосотрудников. В программе — горячий чай и лапки. Начало в 18:30. 14+
  • Можно все-таки поморозиться и добраться до кинотеатра на премьеру «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. В прокате картина будет до 27 декабря. 16+
Чай
Чай
freepik.com/ @ 8photo
  • В рандомный момент загляните на сайт culture.ru, в раздел «Театры» и наслаждайтесь просмотром бесплатных театральных фильмов. Здесь есть и читки, и классика, и экспериментальные постановки студентов театральных отделений.
  • 16 декабря «Мосигра» предлагает согреться в компании заядлых настольщиков в баре АлтайКрафт. Игротека продлится с 17:00 до 21:00. Бесплатно и строго 18+
  • «Горяченькое» готовят 14 декабря в STANDUP ALTAI CLUB. Три комика представят новую комедию на суд публике. Поговаривают, что один из них снялся в новой Русалочке. Начало в 19:30. 18+
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