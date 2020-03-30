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Жизнь

На реках Алтая продолжают взрывать скопившийся лед

Алтайские спасатели совместно с военными продолжают выполнять противопаводковым взрывные работы на реках, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В Алтайском крае взрывают лед на реке.
В Алтайском крае взрывают лед на реке.
22.mchs.gov.ru.

Первые каскадные подрывы льда были проведены на реке Бия, в районе села Мальцева Курья Бийского района. Работы выполняются подрывной командой инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Она отработала на участке площадью более 6 тыс. квадратных метров.

Также профилактические взрывы начали делать в Солтонском и Поспелихинском районах Алтайского края. Все профилактические меры при этом соблюдаются, местное население о проведении взрывов предупреждено.

Всего в Алтайском крае спасатели определили порядка 25 участков рек, где в апреле возможны ледовые заторы.

Противопаводковая ситуация при этом сохраняется стабильной. Хотя, по предварительным прогнозам специалистов, аномально снежная зима может вызвать большой паводок.

Ранее главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер указывал, что решающим фактором, который и определит, как будет развиваться первая волна паводка, станет фактическая погода, которая сложится во второй половине марта и начале апреля.

Вторая волна паводка обычно выпадает на период с конца апреля до середины июня, когда происходит значительный подъем уровня воды в крупных реках и начинает таять снег в предгорных и горно-таежных районах.

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