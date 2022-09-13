На ремонт аварийной барнаульской пятиэтажки хотят потратить 6 млн рублей

Жилое пятиэтажное здание на ул. Новороссийская, 9 признали аварийным и собираются ремонтировать. Однако жителям от этого не легче, пишет « Толк ».

Несмотря на ремонтные работы, жильцы по-прежнему страдают от больших неудобств. Во время дождей с крыши течет вода и затапливает поезд, а также несколько квартир.

Жильцы боятся, что дом не дождется ремонта и развалится. Некоторые надеются на скорое расселение.

Аварийный дом обслуживает управляющая компания «Трест». По словам замруководителя УК Екатерины Крупиной, в доме активно ведут ремонтные работы.

«Подрядчик делает ремонт цоколя, в подвале ведутся работы. По одному из стояков в подъезде № 2 устанавливают подпорки. Работы должны выполнить до 20 октября», — рассказали «Толку».

На это из городского бюджета выделили около 6 млн рублей.

Ранее обвалился потолок в подъезде дома на пр. Ленина, 80.