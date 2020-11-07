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На рынках Барнаула нашли нарушения антиковидных правил. Что им за это грозит?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело рейды по барнаульским рынкам: «Старый базар», «Балтийский базар», «Крытый рынок». И обнаружило там средства для обработки рук и дезинфекции без противовирусного эффекта и другие нарушения, сообщило управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Обработка рук. Коронавирус.
Обработка рук. Коронавирус.
Pixabay.com

Дезинфекция без дезинфекции

На «Старом базаре» в одной из торговых точек людям предлагали для обработки рук дезсредство, предназначенное для обработки поверхностей — такие ошибки недопустимы, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего торговые работники используют средство для обработки рук для дезинфекции контактных поверхностей: считывателей банковских карт, кассовых аппаратов, прилавка и т.п.

А это тоже серьезная ошибка — ведь средством, предназначенным для обработки рук, невозможно достичь необходимого дезинфицирующего действия.

Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Анна Зайкова

Отсутствовал входной фильтр

В торговых точках на «Балтийском базаре» и «Крытом рынке» главным замечанием стало отсутствие термометров и журнала учета температур, что говорит об отсутствии «входного фильтра».

Ежедневно перед началом рабочей смены должна проверяться температура тела у работников. Не должны допускаться к работе сотрудники с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

На «Балтийском базаре» на входе отсутствовал санитайзер для рук. К «Старому базару» и «Крытому рынку» такого замечания нет. Здесь средства для обработки рук размещены на видимом и удобном месте.

Открытие &quot;Старого базара&quot; в Барнауле.
Открытие «Старого базара» в Барнауле.
Анна Зайкова.

Наказывать нарушителей проверяющие пока не стали. Юрлицам и предпринимателям выписали предписания на устранение нарушений в кратчайшие сроки. Но если при повторной проверке нарушения выявятся вновь, на них составят протокол, а материалы направят в суд.

Какое наказание светит нарушителям

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы.

  • на граждан — от 15 до 40 тыс. рублей,
  • на должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей,
  • на юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей,
  • или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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