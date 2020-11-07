На рынках Барнаула нашли нарушения антиковидных правил. Что им за это грозит?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело рейды по барнаульским рынкам: «Старый базар», «Балтийский базар», «Крытый рынок». И обнаружило там средства для обработки рук и дезинфекции без противовирусного эффекта и другие нарушения, сообщило управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Дезинфекция без дезинфекции

На «Старом базаре» в одной из торговых точек людям предлагали для обработки рук дезсредство, предназначенное для обработки поверхностей — такие ошибки недопустимы, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего торговые работники используют средство для обработки рук для дезинфекции контактных поверхностей: считывателей банковских карт, кассовых аппаратов, прилавка и т.п.

А это тоже серьезная ошибка — ведь средством, предназначенным для обработки рук, невозможно достичь необходимого дезинфицирующего действия.

Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром. Анна Зайкова

Отсутствовал входной фильтр

В торговых точках на «Балтийском базаре» и «Крытом рынке» главным замечанием стало отсутствие термометров и журнала учета температур, что говорит об отсутствии «входного фильтра».

Ежедневно перед началом рабочей смены должна проверяться температура тела у работников. Не должны допускаться к работе сотрудники с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

На «Балтийском базаре» на входе отсутствовал санитайзер для рук. К «Старому базару» и «Крытому рынку» такого замечания нет. Здесь средства для обработки рук размещены на видимом и удобном месте.

Открытие «Старого базара» в Барнауле. Анна Зайкова.

Наказывать нарушителей проверяющие пока не стали. Юрлицам и предпринимателям выписали предписания на устранение нарушений в кратчайшие сроки. Но если при повторной проверке нарушения выявятся вновь, на них составят протокол, а материалы направят в суд.

Какое наказание светит нарушителям

За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы.