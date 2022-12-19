На родину вернули более 800 российских туристов, застрявших в Египте

Более 800 российских туристов, которые не могли вылететь из Египта, доставили в Россию 17 и 18 декабря, сообщают « Известия ».

В Россию удалось доставить 880 человек на рейсах Red Wings. Из них 810 туристов вернулись в Москву и 70 человек — в Санкт-Петербург.

Из 810 вернувшихся в Москву пассажиров около 690 человек — это клиенты Tez Tour.

Также, по информации iFly, россиян, застрявших на египетских курортах, собираются доставить в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon в ближайшее время. Переговоры с компаниями находятся на финальной стадии.

Чтобы вернуть всех застрявших россиян, необходимо еще 15 вывозных рейсов, сообщили изданию. Вылеты состоятся ориентировочно с 18 по 21 декабря, резюмировали в Tez Tour.

Инцидент произошел 15 декабря. Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

Около тысячи туристов застряли в Египте и в аэропорту Внуково. Авиакомпания iFly не оставляет надежды построить маршрут через Сирию.