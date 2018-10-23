На «России-1» в прямом эфире взяли интервью у погибшей в Керчи девушки

17 октября в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на колледж в Керчи Алиной Керовой. Журналисты «Дождя» выяснили , что девушка с таким именем погибла во время нападения.

В прямом эфире собеседницу ведущих представили как студентку второго курса и свидетеля массового убийства. Однако 16-летняя Алина Керова числится в списках жертв нападения на колледж.

Одногруппница погибшей рассказала «Дождю», что собеседница телеканала говорила не голосом Алины. Однофамильцев в школе у Керовой не было, сообщила она.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева не смогла прояснить «Дождю», почему так получилось. Она порекомендовала журналистам обратиться в пресс-службу телеканала. Там объяснили, что собеседница не так им представилась. «Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны», — говорится в сообщении телеканала.

Как произошло ЧП?

17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа.

Нападение устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

После того, как взорвал бомбу и расстрелял студентов колледжа, он покончил с собой в библиотеке.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.