4 октября
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Жизнь

На российских заправках установили ограничения по бензину

В Челябинске антимонопольная служба пресекла ограничения по продаже бензина, сообщает РБК.

Бензин. АИ-92.
Бензин. АИ-92.
depositphotos/blinow61

Жители Челябинска пожаловались, что не могут купить бензин с 20 сентября: на трех заправках в городе отсутствовал как минимум один из видов топлива, а также стояло ограничение до 10 литров на автомобиль.

Территориальный орган антимонопольной службы РФ совместно с региональными органами власти провели мониторинг наличия топлива.

В ходе проверки снижения запасов топлива не выявили, ограничение на продажу топлива потребителям сняли.

Ранее в Алтайском крае работников станции судили за хищение 23 тонн дизельного топлива.

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