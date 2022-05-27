На российском софте не удалось запустить «Правосудие»

Пермский краевой суд объявил тендер на закупку 171 моноблока с предустановленной операционной системой Windows, не младше Windows 7, пишет РБК.

Постановление правительства обязывает отдавать приоритет операционным системам из реестра отечественного программного обеспечения.

Однако, указано в материалах суда, в списке из 60 российских программ этого класса не удалось найти ту, что позволяет запустить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие».

Отечественный софт не соответствует системным требованием «Правосудия», поэтому суд воспользовался пунктом, разрешающим закупки импортного программного обеспечения при отсутствии российских аналогов.

Начальная цена тендера составляет 8,56 млн рублей — чуть более 50 тыс. рублей за один моноблок, указывает Lenta.ru.

О «Правосудии»

ГАС «Правосудие» создавалось более 15 лет назад. Система позволяет просматривать информацию по делам судов общей юрисдикции, подавать документы в электронном виде и проводить другие операции.

Помимо судей, к ГАС обращаются юристы, адвокаты, участники судебных споров, специалисты по проверке благонадежности контрагентов и многие другие.

Разработчик ГАС, подведомственное Минцифры ФГАУ «НИИ «Восход», пояснил, что после разработки системы, которая закончилась 10 лет назад, предприятие не имеет к ней никакого отношения.