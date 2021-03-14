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Жизнь

На 2 рубля дешевле. В Барнауле 15 марта исчезнет маршрут № 33 и появится новый

В Барнауле с понедельника, 15 марта, автобусный маршрут № 33 заменит новый маршрут № 33р, сообщает мэрия города.

Пикет водителей маршруток у базы компании "АГАС-Транс".
Пикет водителей маршруток у базы компании "АГАС-Транс".
предоставлено "АГАС-Транс"

В мэрии обратились к жителям поселка Сибирская Долина, поселка Южный и всем пользователям автобусного маршрута № 33.

«От пассажироперевозящей компании ООО «АТП «АГАС-Транс», осуществляющей обслуживание автобусного маршрута № 33 «мкр.Сибирская Долина — ВРЗ», 12 марта поступило уведомление о том, что с 15 марта перевозчик прекращает свою работу на маршруте», — рассказали в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В воскресенье, 14 марта, данная информация подтвердилась — перевозчик не подал транспортные средства в наряд диспетчерской службы на понедельник 15 марта.

В связи с этим проработан вопрос по утверждению нового маршрута № 33р, с сохранением расписания движения и схемы маршрута.

«Маршрут будет действовать по регулируемому тарифу, стоимость проезда составит 23 рубля и с правом предоставления льготного проезда для отдельных категорий граждан (льготники включенные в краевой и федеральный регистр и городские пенсионеры по возрасту). Ранее маршрут был нерегулируемым, цена проезда составляла 25 рублей», — подчеркнули в мэрии.

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