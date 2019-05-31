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Жизнь

На Рубцовск обрушился крупный град

Вечером 30 мая в Рубцовске прошел сильный град, сообщает «Инцидент Рубцовск». Особенно досталось району Сад-город.

Град в Рубцовске
Град в Рубцовске
Кристина Никитенко в "Инцидент Рубцовск" в vk.com

Об ущербе, нанесенном градом, пока ничего не сообщается. Подписчики в группе не исключают, что могли пострадать автомобили, по которым стучали ледяные шарики.

Очевидцы сообщают, что град был недолгим, но сильным.

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