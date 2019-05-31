На Рубцовск обрушился крупный град

Об ущербе, нанесенном градом, пока ничего не сообщается. Подписчики в группе не исключают, что могли пострадать автомобили, по которым стучали ледяные шарики.
Очевидцы сообщают, что град был недолгим, но сильным.
Вечером 30 мая в Рубцовске прошел сильный град, сообщает «Инцидент Рубцовск». Особенно досталось району Сад-город.
Об ущербе, нанесенном градом, пока ничего не сообщается. Подписчики в группе не исключают, что могли пострадать автомобили, по которым стучали ледяные шарики.
Очевидцы сообщают, что град был недолгим, но сильным.
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