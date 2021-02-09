На Сахалине поставили капкан на лису, а попала рысь. Пришлось спасать

Операция по спасению рыси развернулась в Томаринском районе. На портал astv.ru, со ссылкой на заместителя руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев, рассказали, что информация о случившемся поступила поступило в Красногорское лесничество от одного из охотников.
Astv.ru опубликовало видео, как спасенное животное покидает место происшествия.
На место тут же выдвинулся главный лесничий Красногорского лесничества, охотовед Виталий Сурусманов. Рысь освободили, после чего она спряталась за ближайшей корягой. Район взят лесничеством под усиленное наблюдение.
Дударев рассказал порталу, что это уж не первый случай спасения рыси сотрудниками Сахалинского лесничества. Первый произошел еще в 2019 году. Одна из двух рысей пробежала по льду с материка в районе мыса Погиби на северо-западе острова.
Она напала на коз коренных жителей. Животное поймали сотрудники Ногликского лесничества и выпустили в заказнике «Ногликский».
Справка
Рысь для Сахалинской области — очень редкое животное. В ходе учетных работ с 80-х годов ее обитание не подтверждалось. Два случая встречи рыси на Сахалине за последние 3 года дают основания полагать, что животное на Сахалине все же будет обитать и дальше. Кормовая база и защитные условия для вида на Сахалине вполне подходящие.