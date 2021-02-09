На Сахалине поставили капкан на лису, а попала рысь. Пришлось спасать

Животное подушечками пальцев задней лапы попалось в капкан, установленный для отлова лис. Серьезных травм оно не получило и ушло вовсвояси, сообщает astv.ru.

Операция по спасению рыси развернулась в Томаринском районе. На портал astv.ru, со ссылкой на заместителя руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев, рассказали, что информация о случившемся поступила поступило в Красногорское лесничество от одного из охотников.

Astv.ru опубликовало видео, как спасенное животное покидает место происшествия.

На место тут же выдвинулся главный лесничий Красногорского лесничества, охотовед Виталий Сурусманов. Рысь освободили, после чего она спряталась за ближайшей корягой. Район взят лесничеством под усиленное наблюдение.

Рысь. pixabay.com.

Дударев рассказал порталу, что это уж не первый случай спасения рыси сотрудниками Сахалинского лесничества. Первый произошел еще в 2019 году. Одна из двух рысей пробежала по льду с материка в районе мыса Погиби на северо-западе острова.

Она напала на коз коренных жителей. Животное поймали сотрудники Ногликского лесничества и выпустили в заказнике «Ногликский».