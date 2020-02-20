Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На сайте алтайского колледжа появилась ненавязчивая реклама проституток

На сайте Алтайского государственного колледжа в рубрике «главное» появилась реклама проституток. Руководство учреждения уже заявило, что отношения к этому не имеет и объяснило, почему возник такой казус.

Секс.
Секс.
unsplash.com

С первого взгляда рекламу заметить не просто — это две первые ссылки в блока слева («Проститутки Питера» и «Проститутки Пионерская»). Внешне ссылки не отличаются от обычных разделов сайта.

На бывшем сайте Алтайского государственного колледжа прорекламировали проституток.
На бывшем сайте Алтайского государственного колледжа прорекламировали проституток.
Скриншот сайта altgk.ru

Как рассказали в колледже, с 19 ноября 2019 года официальный сайт переехал на новую интернет-площадку по адресу http://алтгк.рф. Старое доменное имя заблокировано.

«С 12 февраля 2020 года у данного доменного имени появился новый владелец, сайт которого имеет точную копию официального сайта КГБПОУ „Алтайский государственный колледж“, но при этом содержит ссылки на ресурсы с неприемлемым контентом», — объяснили в учреждении.

При этом в колледже отметили, что «сложившаяся ситуация вредит деловой репутации и информационной открытости» учебного заведения. Поэтому руководство направило обращение в прокуратуру, чтобы решить вопрос в ближайшее время.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость