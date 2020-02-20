На сайте алтайского колледжа появилась ненавязчивая реклама проституток

С первого взгляда рекламу заметить не просто — это две первые ссылки в блока слева («Проститутки Питера» и «Проститутки Пионерская»). Внешне ссылки не отличаются от обычных разделов сайта.
Как рассказали в колледже, с 19 ноября 2019 года официальный сайт переехал на новую интернет-площадку по адресу http://алтгк.рф. Старое доменное имя заблокировано.
«С 12 февраля 2020 года у данного доменного имени появился новый владелец, сайт которого имеет точную копию официального сайта КГБПОУ „Алтайский государственный колледж“, но при этом содержит ссылки на ресурсы с неприемлемым контентом», — объяснили в учреждении.
При этом в колледже отметили, что «сложившаяся ситуация вредит деловой репутации и информационной открытости» учебного заведения. Поэтому руководство направило обращение в прокуратуру, чтобы решить вопрос в ближайшее время.