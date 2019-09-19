На секретной видеозаписи американские военные признали неопознанный объект

Видеозапись НЛО, сделанная в 2015 году одним из военных пилотов, является подлинной, заявил представитель военного ведомства. Однако в Пентагоне не смогли определить происхождение явления, зафиксированного на этой записи.

Речь идет о видео, которое неофициально называется GO FAST. Также существуют еще две аналогичные видеозаписи, предположительно рассекреченные Пентагоном в 2017 году.

По словам Джозефа Грэдишера, пресс-секретаря главы разведслужбы ВМФ США, объекты на этих записях определены как «неопознанные воздушные явления».

Это не означает, что на видео присутствует летающая тарелка или другое устройство внеземного происхождения. просто силы ВМФ не смогли установить происхождение явления и отнесли его в категорию неопознанных, пишет «Росбалт».

При этом Грэдишер добавил, что на самом деле ни одна из трех видеозаписей не была рассекречена.

Алтайские пришельцы

Ранее мужчина из Республики Алтай рассказал, что видел светящийся объект дисковой формы неподалеку от своей животноводческой стоянки на льду замерзшей реки. По его словам, около объекта находились три небольших живых существа ростом около 60 сантиметров.

По сведениям жителя алтайского села, «пришельцы» общались между собой посредством звуков, издаваемых голосами, похожими на женские. Очевидец спешно покинул место события.

На следующий день на месте предполагаемой посадки неопознанного летающего объекта местные жители нашли следы неясного происхождения — круг подтаявшего льда диаметром три метра, а также небольшие трехпалые следы, напоминающие птичьи. Все место посадки испытало на себе воздействие высокой температуры — подтаяли лед и снег.