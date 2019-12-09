На Северном Кавказе из-за коррупции уволили 90 чиновников

2018 года сведения о госслужащих, которых увольняют в связи с утратой доверия, вносят в специальный онлайн-реестр, сообщает старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергей Пономарев.

За девять месяцев текущего года в результате прокурорского вмешательства своих должностей лишились 90 чиновников. В 2018 году эта цифра составляла 53 должностных лица, а годом ранее — 49.

Основанием для этого являются лишь грубые коррупционные правонарушения: умышленное сокрытие сведений о принадлежащем недвижимом и движимом имуществе, полученных доходах и произведенных расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, занятие предпринимательской деятельностью или управление коммерческой организацией.