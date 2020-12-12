На Сибирь надвигаются 50-градусные морозы

Подразделения МЧС в северных районах региона переведены на усиленный режим из-за резкого понижения температуры воздуха, сообщили областном главке ведомства, пишет Тайга.инфо.

12 декабря по области ожидается переменная облачность, небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах без существенных осадков, ветер местами порывами до 11 м/с. Температура ночью минус 22…27 градусов, при прояснении — минус 32…37 градусов.

В Катангском, северо-восточных, Киренском и Усть-Кутском районах ночью минус 33…38, местами минус 43…48, отметили в МЧС.

Оперативные группы будут дежурить на трассе, чтобы при необходимости оказать водителям и пассажирам экстренную помощь.