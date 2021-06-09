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Жизнь

На Сибирь надвигаются мощные заморозки

Сильные заморозки ожидают в некоторых регионах России, включая Сибирь, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Так, ночные заморозки прогнозируются в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Коми и Карелия.

Наиболее существенное похолодание ожидается в Тюменской и Омской областях.

«Заморозки ожидаются в Пермском крае до минус 2 градусов, в Свердловской, Курганской областях — тоже до минус 2 градусов, в Иркутской области — аналогичная ситуация. На юге Западной Сибири заморозки и вовсе приличные: если в Томской области еще до 2 градусов, то в Тюменской, Омской областях — до минус 5 градусов», — уточнил Вильфанд.

По его словам, ночные заморозки в указанных субъектах будут наблюдаться 10−12 июня.

Ранее altapress.ru рассказал, какая погода будет в Алтайском крае в июне.

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