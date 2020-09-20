На съемочной площадке скончался легендарный ведущий «Русского лото»

Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», «Михаил Борисович ушел из жизни прямо со съемочной площадки. Именно с этим потрясающе талантливым и невероятно душевным человеком на протяжении более 25 лет ассоциировались розыгрыши всенародно любимой лотереи. Он дарил удачу, создавал атмосферу праздника, делая каждый розыгрыш неповторимым».
Михаил Борисов — советский и российский режиссёр, актер, заслуженный деятель искусств России.
Телевизионная программа «Русское лото» появилось на втором канале российского телевидения в октябре 1994 года. С этого момента бессменным ведущим и художественным руководителем программы выступал Михаил Борисов.
Через два года она получила статус всероссийской лотереи. Одновременно в городах России начали появляться точки продаж «Столото».
В январе 2020 года в эфир вышел 1316 тираж лотереи «Русское лото».
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