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Жизнь

На съемочной площадке скончался легендарный ведущий «Русского лото»

Бессменный ведущий телепрограммы «Русское лото» Михаил Борисов умер на 72-м году жизни.

Игорь Крутой, Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в презентации новой телевизионной игры "Русское лото". 1 декабря 1994 года
Игорь Крутой, Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в презентации новой телевизионной игры "Русское лото". 1 декабря 1994 года
открытые источники

Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», «Михаил Борисович ушел из жизни прямо со съемочной площадки. Именно с этим потрясающе талантливым и невероятно душевным человеком на протяжении более 25 лет ассоциировались розыгрыши всенародно любимой лотереи. Он дарил удачу, создавал атмосферу праздника, делая каждый розыгрыш неповторимым».

Михаил Борисов — советский и российский режиссёр, актер, заслуженный деятель искусств России.

Телевизионная программа «Русское лото» появилось на втором канале российского телевидения в октябре 1994 года. С этого момента бессменным ведущим и художественным руководителем программы выступал Михаил Борисов.

Через два года она получила статус всероссийской лотереи. Одновременно в городах России начали появляться точки продаж «Столото».

В январе 2020 года в эфир вышел 1316 тираж лотереи «Русское лото».

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