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6 февраля

На складах «Почты России» в Алтайском крае нашли разносчика холеры

В складских и производственных помещениях Барнаульского сортировочного центра «Почты России» нашли многоядную муху-горбатку.

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

Краевой Россельхознадзор предписал «Почте России» провести фитосанитарное обеззараживание помещений, где выявили опасного вредителя. После чего склады проверят еще раз.

«Сейчас выясняются возможные пути проникновения опасного карантинного вредителя на территорию Алтайского края, а также устанавливаются места возможного выявления карантинного объекта для принятия срочных карантинных фитосанитарных мер», — сообщили в управлении.

Чем опасна муха-горбатка

Муха-горбатка.
Муха-горбатка.
Скриншот видео Россельхознадзора

Специалисты утверждают, что вредитель переносит опасное заболевание — холеру. Она поражает кишечник и организм быстро обезвоживается вплоть до летального исхода.

Личинки мухи-горбатки с фруктовой кожуры, сыров, вяленой рыбы или муки могут попасть на слизистую или рану, растут под кожей и вызывают паразитарные болезни.

Взрослая горбатка не несет опасности в отличие от ее личинок.

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