6 декабря
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Жизнь

На сколько дороже специалисты Алтайского края оценили свой труд, чем работодатели

Большинство специалистов Алтайского края считают, что их работа заслуживает более высокой оплаты, чем сейчас им предлагают на рынке труда. Об этом говорит статистика предлагаемых и реальных зарплат за ноябрь.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Высокие ожидания

В среднем работодатели Алтайского края в ноябре предлагали своим сотрудникам 42,1 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, по России эта цифра составила 53,9 тыс. рублей.

Однако зарплатные ожидания жителей региона оказались чуть выше предложений: 42,8 тыс. рублей. А вот по стране в целом разница оказалась гораздо заметнее: ожидания специалистов были на 11% выше реальных зарплат и составили 60 тыс. рублей.

В целом в 17 из 28 проанализированных экспертами hh.ru профессиональных сфер Алтайского края специалисты оценили свою работу дороже, чем им предлагают на рынке труда.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Все хотят больше

Самая большая разница между ожидаемой и реальной зарплатами оказалась у менеджеров среднего и высшего звена: 90 против 70, 2 тыс. рублей.

На 17,8 тыс. рублей ниже желаемого предлагают в строительстве и недвижимости (реальная зарплата — 70 тыс. рублей, желаемая — 87,8), в производстве и техобслуживании — на 11,3 тыс. рублей (реальная зарплата — 61,2 тыс. рублей, желаемая — 72,5), в сфере безопасности — на 11,1 тыс. рублей (реальная зарплата — 45 тыс. рублей, желаемая — 56,1), в туризме и гостиничном бизнесе — на 10 тыс. рублей (реальная зарплата — 40 тыс. рублей, желаемая — 50).

Также на более высокую оплату рассчитывают юристы, сотрудники науки и образования, управленцы, бухгалтеры, специалисты сферы закупок, медицины, ИТ, продаж, салонов красоты, рекламы, искусства, развлечений, массмедиа и рабочий персонал.

В общем, практически все специалисты Алтайского края хотят получать больше, чем им предлагают работодатели. Притом средние предлагаемые зарплаты в ноябре и так выросли на 20% относительно ноября 2022-го. Однако и ожидаемый заработок увеличились на 22%.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Всегда востребованы

Между тем количество открытых вакансий в регионе в ноябре выросло на 44% по сравнению с октябрем, и это больше, чем в целом по Сибири.

Больше всего оказались востребованы специалисты сферы «Управление персоналом, тренинги»: интерес к ним вырос на 98% относительно ноября 2022-го. Кроме того, всплеск спроса зафиксирован на кадры из сферы образования (+58%), административный персонал (+55%), рабочих и водителей (по 54%).

Стабильно же самым востребованным остается рабочий персонал - на эту сферу приходится 29% всех предложений о работе в крае. А также специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%), «Строительство, недвижимость» (17%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

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