В Алтайском крае просят зарплату ниже, чем по стране, но получают больше премий

Эксперты проанализировали почти 43 тыс. резюме жителей Алтайского края и выяснили, на какую в среднем зарплату рассчитывают специалисты и какую получают премию.

Самые скромные требования

В исследование попали анкеты, активные в августе. Средняя ожидаемая зарплата составила чуть менее 41 тыс. рублей, что на 17 тыс. меньше запросов соискателей по России (58 тыс. рублей).

Более того, у алтайских специалистов оказались самые скромные требования по Сибири. По итогам августа средние ожидания сибиряков от зарплаты находятся на уровне около 48 тыс. рублей.

Деньги, рубли. CC0

Какие зарплаты хотят в других регионах

На наиболее высокие зарплаты рассчитывают в Красноярском крае – в среднем почти 53 тыс. рублей.

Жители Иркутской области хотят получать не менее 50 тыс. рублей в месяц, а Новосибирской – от 49 тыс. рублей.

Омичи рассчитывают на среднюю зарплату в 45,5 тыс. рублей, кемеровчане – на 44,5 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Дорогие ожидания

В Алтайском крае самую высокую зарплату хотят получать специалисты высшего и среднего менеджмента – в среднем от 86 тыс. рублей, а также работники сферы стратегий, инвестиций и консалтинга (80 тыс. рублей), сельского хозяйства (68,5 тыс. рублей), добычи сырья (67,5 тыс. рублей), строительства и недвижимости (66,5 тыс. рублей).

Гораздо скромнее средние требования оказались в розничной торговле (34 тыс. рублей), у административного персонала (34,7 тыс. рублей) и в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (35,5 тыс. рублей).

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Реальный рост зарплат

Рост реальных, с учетом инфляции, зарплат в Алтайском крае начался с августа 2022 года, тогда как первые семь месяцев крайстат констатировал их падение. Мы уже объясняли, почему это происходит.

В итоге средняя зарплата выросла более чем на 20% и на данный момент составляет 43,1 тыс. рублей.

Основные повышения заметили в производстве мебели, одежды, автотранспортных средств, полиграфии. А самой оплачиваемой сферой за первое полугодие 2023 года стала деятельность трубопроводного транспорта, отмечали в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

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Больше премий

Платформа по поиску работы hh.ru также поделилась результатами опроса о получении специалистами премий. Несмотря на низкие зарплатные ожидания, жители Алтайского края довольствуются большим числом премий, чем в среднем по стране.

Оказалось, в целом по России 43% респондентов не получают премий вообще. В Алтайском крае цифра ниже – 39%.

Ежемесячно дополнительную выплату получают 16% россиян, а в Алтайском крае – 17% жителей, что говорит о вероятно более высоком уровне работы с мотивацией в регионе.

Разовые или проектные премии за определенную работу выплачивают 9% россиян. Алтайские специалисты и тут оказались впереди – такой вид выплаты получают в регионе 15% сотрудников.

А вот годовой премией или «13-й зарплатой» в России могут похвастаться 13% респондентов, в то время как Алтайском крае – лишь 4%. Та же ситуация с полугодовой и ежеквартальной выплатами.

Последнюю в регионе, судя по опросу, не получает вообще никто, хотя в среднем по стране ею довольствуются 8%. Однако в исследовании явно допущена погрешность, ведь ежеквартальные премии в крае точно есть.