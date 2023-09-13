13 сентября
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Жизнь

В Алтайском крае просят зарплату ниже, чем по стране, но получают больше премий

Эксперты проанализировали почти 43 тыс. резюме жителей Алтайского края и выяснили, на какую в среднем зарплату рассчитывают специалисты и какую получают премию.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Самые скромные требования

В исследование попали анкеты, активные в августе. Средняя ожидаемая зарплата составила чуть менее 41 тыс. рублей, что на 17 тыс. меньше запросов соискателей по России (58 тыс. рублей).

Более того, у алтайских специалистов оказались самые скромные требования по Сибири. По итогам августа средние ожидания сибиряков от зарплаты находятся на уровне около 48 тыс. рублей.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Какие зарплаты хотят в других регионах

На наиболее высокие зарплаты рассчитывают в Красноярском крае – в среднем почти 53 тыс. рублей.

Жители Иркутской области хотят получать не менее 50 тыс. рублей в месяц, а Новосибирской – от 49 тыс. рублей.

Омичи рассчитывают на среднюю зарплату в 45,5 тыс. рублей, кемеровчане – на 44,5 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Дорогие ожидания

В Алтайском крае самую высокую зарплату хотят получать специалисты высшего и среднего менеджмента – в среднем от 86 тыс. рублей, а также работники сферы стратегий, инвестиций и консалтинга (80 тыс. рублей), сельского хозяйства (68,5 тыс. рублей), добычи сырья (67,5 тыс. рублей), строительства и недвижимости (66,5 тыс. рублей).

Гораздо скромнее средние требования оказались в розничной торговле (34 тыс. рублей), у административного персонала (34,7 тыс. рублей) и в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (35,5 тыс. рублей).

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Реальный рост зарплат

Рост реальных, с учетом инфляции, зарплат в Алтайском крае начался с августа 2022 года, тогда как первые семь месяцев крайстат констатировал их падение. Мы уже объясняли, почему это происходит.

В итоге средняя зарплата выросла более чем на 20% и на данный момент составляет 43,1 тыс. рублей.

Основные повышения заметили в производстве мебели, одежды, автотранспортных средств, полиграфии. А самой оплачиваемой сферой за первое полугодие 2023 года стала деятельность трубопроводного транспорта, отмечали в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%.
В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%.
СС0

Больше премий

Платформа по поиску работы hh.ru также поделилась результатами опроса о получении специалистами премий. Несмотря на низкие зарплатные ожидания, жители Алтайского края довольствуются большим числом премий, чем в среднем по стране.

Оказалось, в целом по России 43% респондентов не получают премий вообще. В Алтайском крае цифра ниже – 39%.

Ежемесячно дополнительную выплату получают 16% россиян, а в Алтайском крае – 17% жителей, что говорит о вероятно более высоком уровне работы с мотивацией в регионе.

Разовые или проектные премии за определенную работу выплачивают 9% россиян. Алтайские специалисты и тут оказались впереди – такой вид выплаты получают в регионе 15% сотрудников.

А вот годовой премией или «13-й зарплатой» в России могут похвастаться 13% респондентов, в то время как Алтайском крае – лишь 4%. Та же ситуация с полугодовой и ежеквартальной выплатами.

Последнюю в регионе, судя по опросу, не получает вообще никто, хотя в среднем по стране ею довольствуются 8%. Однако в исследовании явно допущена погрешность, ведь ежеквартальные премии в крае точно есть.

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