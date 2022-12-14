14 декабря
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Жизнь

На сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится. Разбор altapress.ru

Новую стоимость проезда в общественном транспорте установят с 1 января 2023 года, сообщают в городской мэрии. С чем это связано, и что еще изменится — в разборе altapress.ru.

Электронный проездной.
Электронный проездной.
Михаил Хаустов
1
На сколько подорожает проезд с начала 2023 года?

С 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте поднимут с 28 рублей до 30 рублей.

2
Тарифы в пригородном транспорте будут отличаться?

Нет, с 1 января стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах будет единой — 30 рублей.

Такое решение приняли по поручению мэра города Барнаула Вячеслава Франка.

3
О других тарифах

Проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте данных по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, а также провоз одного места багажа составит 30 рублей.

По электронному кошельку — 26 рублей, по «Единому проездному» — 24 рубля.

Проездные билеты
Проездные билеты
Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула
4
Сколько будет стоить проезд для пенсионеров, школьников и студентов?
  • Для пенсионеров стоимость проезда составит 16 рублей одинаково по лимитированной карте (за нее придется отдать 650 рублей на 40 поездок) и безлимитной карте стоимостью 900 рублей.
  • Для школьников из малообеспеченных семей — 9 рублей (безлимитная карта — 450 рублей).
  • Для иных учащихся — 12 рублей (безлимитная карта — 600 рублей).
  • Для студентов — 14 рублей (безлимитная карта — 700 рублей).
5
Что делать, если я пополнил транспортную карту по старой цене?

Если вы пополнили проездной билет «Для граждан» и школьных, студенческих и пенсионных карт по старым тарифам при помощи сервиса «Отложенное пополнение», то вам следует обратиться в МУП «Центртранс» Барнаула для корректировки баланса по адресу:

656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 6, кабинет 1.

Предварительно следует записаться на прием по номерам телефонов: (3852) 717−820, 558−866.

Автобус №1
Автобус № 1
barnaul.org
6
Активация тарифных планов

Активация тарифных планов типа «Проездной билет» проводится в период с 15 числа прошлого месяца по 14 число месяца, на который активируется электронное средство платежа.

Активация тарифного плана «Проездной билет «Единый», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» производится в любое время независимо от срока действия тарифного плана.

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