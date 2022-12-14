На сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится. Разбор altapress.ru

С 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте поднимут с 28 рублей до 30 рублей.
Нет, с 1 января стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах будет единой — 30 рублей.
Такое решение приняли по поручению мэра города Барнаула Вячеслава Франка.
Проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте данных по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, а также провоз одного места багажа составит 30 рублей.
По электронному кошельку — 26 рублей, по «Единому проездному» — 24 рубля.
- Для пенсионеров стоимость проезда составит 16 рублей одинаково по лимитированной карте (за нее придется отдать 650 рублей на 40 поездок) и безлимитной карте стоимостью 900 рублей.
- Для школьников из малообеспеченных семей — 9 рублей (безлимитная карта — 450 рублей).
- Для иных учащихся — 12 рублей (безлимитная карта — 600 рублей).
- Для студентов — 14 рублей (безлимитная карта — 700 рублей).
Если вы пополнили проездной билет «Для граждан» и школьных, студенческих и пенсионных карт по старым тарифам при помощи сервиса «Отложенное пополнение», то вам следует обратиться в МУП «Центртранс» Барнаула для корректировки баланса по адресу:
656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 6, кабинет 1.
Предварительно следует записаться на прием по номерам телефонов: (3852) 717−820, 558−866.
Активация тарифных планов типа «Проездной билет» проводится в период с 15 числа прошлого месяца по 14 число месяца, на который активируется электронное средство платежа.
Активация тарифного плана «Проездной билет «Единый», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» производится в любое время независимо от срока действия тарифного плана.
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