На следующий день после дня своего рождения умерла актриса из сериала «След»

Причина смерти не раскрывается, пишет "Коммерсантъ".
Он родилась 25 января 1943 года.
В общей сложности Вера Молчанова снялась в 20 проектах, среди которых сериалы «След», «Закрытая школа».
С 1991 года играла в составе Театра на Покровке.
Ранее ушел из жизни актер из сериалов «Интерны» и «След». Российский актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет.
Причину смерти не разглашали. С 2005 года Тощев снимался в фильмах и сериалах.
Например, в таких проектах, как «След», «Дальнобойщики», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Доктор Тырса», «Перевал Дятлова».
Также сообщалось, что умер актер из популярного сериала "Улицы разбитых фонарей".
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