29 сентября
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Жизнь

На следующий день после юбилея края промышленник и железнодорожник стали его почетными гражданами

29 сентября в ходе сессии АКЗС торжественно поздравили двух почетных граждан региона. Звания им были присвоены накануне.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

В список почетных граждан вошли работники железнодорожной сферы и промышленности.

Анатолий Ананьев много лет проработал на Бийском олеумном заводе. В его трудовой книжке он стал единственной записью на протяжении 53 лет.

«Я благодарен коллективу завода за то, что сначала учил меня, а потом я сам передавал свои знания», — отметил Анатолий Ананьин.

Вторым почетным гражданином стал Валерий Регер, долгое время руководивший отделением железной дороги в Алтайском крае.

Он поблагодарил за награду и отметил важность функционирования железнодорожного транспорта.

«Пригородные поезда даже лучше, чем автомобили BMW. В них есть биотуалеты, а в немецких машинах нет», — сказал Регер.

Напомним, 28 сентября Алтайскому краю исполнилось 85 лет. Празднования юбилея были перенесены.

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