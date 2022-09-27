Виктор Томенко принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Алтайского края

Виктор Томенко решил перенести торжества, посвященные 85-летию региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Алтайского края.

«В связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учетом необходимости проведения большой и скрупулезной работы на всех уровнях по частичной мобилизации, мною принято решение о переносе торжественного празднования 85-летия Алтайского края», — сообщил Виктор Томенко.

По словам главы региона, на подготовку потратили много усилий, пригласили гостей со всего края и из других регионов страны. Однако серьезные обстоятельства, которые произошли накануне, Виктор Томенко отказался игнорировать.

«85-летие Алтайского края мы отметим позднее, как только нам позволит ситуация. Уверен, что все отнесутся с пониманием к такому решению», — заключил губернатор Алтайского каря.

Ранее Томенко прокомментировал частичную мобилизацию и дал новые поручения.