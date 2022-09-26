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Политика

Алтайский губернатор прокомментировал частичную мобилизацию и дал новые поручения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал частичную мобилизацию на оперативном совещании регионального правительства.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Как сообщили в пресс-службе Томенко, он призвал исполнительную власть обращать внимание «на возникающие вопросы и оперативно обращаться к руководству края».

Губернатор также отметил, что частичная мобилизация проходит в регионе в плановом порядке.

Кроме того, Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов и ЦУРу следить за проблемными обращениями граждан.

Напомним, с 23 сентября в Алтайском крае работает горячая линия 122 для звонков, связанных с частичной мобилизацией.

Ранее Томенко также высказался о частичной мобилизации. По его словам, жители понимают, какие перед ними задачи.

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