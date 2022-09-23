Виктор Томенко коротко прокомментировал частичную мобилизацию в Алтайском крае

По словам Томенко, жители понимают, какие задачи перед ними стоят.

Он также отметил, что военные органы управления ведут расчеты по контрольным цифрам. Они уточняют количество мобилизованных и сроки.

«У меня есть полная убежденность, что эти задачи, которые поставлены президентом, верховным главнокомандующим, будут выполнены так же, как и всегда — жители Алтайского края всегда четко выполняли задачи и свой долг, что обеспечивало и дальнейшее существование, и развитие страны и региона», — сказал губернатор.

Ранее минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации.