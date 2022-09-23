23 сентября
﻿
Жизнь

Виктор Томенко коротко прокомментировал частичную мобилизацию в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края дал небольшой комментарий о частичной мобилизации «Катуни 24».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

По словам Томенко, жители понимают, какие задачи перед ними стоят.

Он также отметил, что военные органы управления ведут расчеты по контрольным цифрам. Они уточняют количество мобилизованных и сроки.

«У меня есть полная убежденность, что эти задачи, которые поставлены президентом, верховным главнокомандующим, будут выполнены так же, как и всегда — жители Алтайского края всегда четко выполняли задачи и свой долг, что обеспечивало и дальнейшее существование, и развитие страны и региона», — сказал губернатор.

Ранее минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость