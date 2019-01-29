На смартфонах массово меняется разъем для зарядки. Каким он будет и зачем это нужно?

Возможно, в ближайшее время большинство смартфонов начнут выпускать с новым разъемом для зарядки — USB Type-C. В прошлом году им оснастили несколько флагманских моделей — Samsung S9, Huawei Mate 20, Xiaomi Mi 8. Разъем уже используют и в недорогих смартфонах. Altapress.ru разбирался в чем преимущества и недостатки зарядки нового формата.

Чем отличается Type-C от привычных разъемов USB?

Разъем USB появился в 1994 году. Его придумали для того, чтобы унифицировать «гнездо», по которому к компьютеру подключается дополнительное оборудование.

Важная особенность кабеля USB — он может передавать и данные, и энергию (то есть заряжать телефон).

Разъем USB — это «гнездо», в которое вставляется кабель. Спецификация (стандарт) USB — это технические характеристики кабеля, определяющие его возможности: скорость передачи данных, энергии и так далее. Есть, например, стандарт 2.0, 3.0, 3.1 и другие.

Существует несколько вариантов разъема USB — A, B и C. В разъем типа А, например, к компьютеру подключают флэшки и смартфоны, а разъем типа B в формате mini и micro используется в гаджетах.

Вариацию C (Type-С) придумали в 2014 году. Привычный разъем micro USВ (тип B) сверху плоский, снизу округлый, а Type-С — симметричный — овальный, потому кабель можно вставлять в гаджет любой стороной.

Разъем USB Type-C в смартфоне. Из архива редакции.

Новый разъем потребовался, чтобы обеспечить работу стандарта USB 3.1 — у него 24 контакта, а в USB 2.0 их только 4. За счет большей мощности USB Type-C с сертификацией 3.1 стал универсальнее, в нем появилось несколько интересных возможностей.

В чем преимущества USB Type-C для пользователя?

1. Удобство штекера

Двусторонний кабель, который подключается к смартфону любой стороной, намного удобнее для пользователя — не нужно задумываться над тем, как его воткнуть.

2. Быстрая зарядка

Спецификация USB 3.1 позволяет передавать заряд мощностью 100 Вт (технология USB Power Delivery). Если смартфон с привычным micro USB заряжался часа 3−4, то с Type-С он может зарядиться за час.

Кабель для разъема USB Type-C. Из архива редакции.

3. Быстрая передача данных

Новый стандарт USB 3.1 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Большие массивы данных со смартфона можно будет переносить очень оперативно, а если подключить к гаджету монитор, то он «потянет» трансляцию видео высокой четкости 4K.

Смартфоны и раньше можно было использовать как персональные компьютеры, подключая к ним различное дополнительное оборудование. USB Type-C 3.1 увеличивает потенциал этой опции за счет большей мощности.

Смартфон. СС0

В чем недостатки смартфонов с USB Type-C?

1. Нет гнезда для наушников.

Во многих смартфонах с USB Type-C нет отдельного разъема для подключения наушников. Предполагается, что пользователь воткнет их в Type-C — сейчас это можно сделать через кабель-переходник, что не очень удобно. Либо придется использовать беспроводную гарнитуру.

Отказ от разъема для наушников и переход на USB Type-C позволяет производителям сделать смартфоны более плоскими.

2. Придется носить зарядку с собой.

USB Type-C пока не слишком распространен. Если вы поменяли смартфон, а ваши друзья и родственники еще нет, то воспользоваться их зарядкой уже не выйдет.

3. Не все разъемы Type-C оснащены USB 3.1

Некоторые производители смартфонов делают на гаджете разъем USB Type-C, а внутри него ставят спецификацию 3.0, которая обладает более слабыми техническими характеристиками, или и вовсе 2.0. Поэтому перед покупкой смартфона убедитесь, что в нем не только разъем Type-C, но и спецификация USB 3.1.

Tele2 посчитала смартфоны алтайских абонентов архив компании Tele2.

Что может повлиять на распространение USB Type-C?

Многие эксперты и отраслевые СМИ предполагают, что скоро новый стандарт станет повсеместным из-за его очевидных преимуществ. Сейчас любители гаджетов гадают, поставит ли Apple в следующий iPhone разъем USB Type-C. Ноутбук MacBook с таким «гнездом» компания уже выпустила.

Если Apple, один из законодателей трендов на рынке, откажется от своего стандартного разъема Lightning в iPhone, то это станет мощным аргументом для всех прочих производителей смартфонов. К слову, особенный стандарт кабеля iPhone не менялся около 10 лет.

Как эволюционировали зарядки для мобильных телефонов?

В 1990-е годы, когда в России появились первые мобильные телефоны, с каждой моделью продавалось зарядное устройство уникального формата. Потребители терпели неудобства — зарядку требовалось носить с собой. Если она ломалась, то найти замену было непросто.

В 2000-х годах для зарядки смартфонов стали использовать многофункциональные разъемы USB — mini и micro. Со временем стало понятно, что последний более удобный. В 2009 году крупнейшие производители смартфонов впервые договорились выпускать стандартный интерфейс micro USB. Кроме комфорта для пользователей, это решало еще и экологическую проблему — зарядки разных форматов чаще выбрасывали.

В стороне от процесса стандартизации остался только Apple. Компания до сих пор выпускает смартфоны с разъемом Lightning.

Недавно появились смартфоны, которые поддерживают так называемую беспроводную зарядку — когда гаджет кладется на специальную панель, передающую энергию через корпус. Но пока ее поддерживают единицы устройств, в основном флагманы.