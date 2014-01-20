На снегоходах и телегах: как в Алтайском крае фельдшеры в пургу спасали пациентов

В снежные выходные в скорую помощь в Алтайском крае обращались по тысяче раз в день. Особенно сложно приходилось в районах края, где сильные снегопады занесли мелкие дороги, а многие трассы оказались перекрыты. Фельдшерам пришлось пересаживаться с автомобилей на снегоходы и даже на телеги.

18 января в Целинном районе бригаде скорой помощи поступил вызов к восьмимесячному ребенку. Дороги сильно замело и проехать на автомобиле было невозможно, рассказала altapress.ru главный врач Целинной ЦРБ Ольга Евсюкова.

На помощь пришел местный сельсовет, который предоставил медикам снегоход. Фельдшеры Зоя Токарева и Михаил Катков оставили машину и поехали на вызов. Оказалось, ребенку нужна госпитализация.

Медики проехали 5 км по сугробам и непроездным дорогам, добрались до расчищенной трассы и транспортировали пациента в детское отделение ЦРБ. Малыш в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика, добавила главврач.

Это не единичный случай. Аналогичным образом бригады скорой помощи вывозили пациентов из других сел.

Например, 19 января на снегоходе фельдшеры Валентина Александрова и Татьяна Родина спасли женщину с желчекаменной болезнью. Они же неоднократно ходили на вызовы по 2−3 км пешком по сугробам.

В Зональном районе из села Комарово Бийская скорая помощь вывезла пациента на телеге, добавили altapress.ru в краевом минздаве.

В ведомстве отметили, что по краю 18 и 19 января в «скорую» поступило почти 2,5 тысячи вызовов. В Барнауле за эти же два дня — более 2 тысяч. Среднее время ожидания составило от 17 до 24 минут.

«Выездов в места освящения воды и массовых купаний граждан в прорубях и искусственных водоемах в Барнауле и крае не было», сообщили на станции скорой помощи.