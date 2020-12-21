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Жизнь

На снежный городок в Алтайском крае напали похитители Нового года

В Камне-на-Оби неизвестные хулиганы разгромили снежный городок, который местные власти не успели даже достроить. Причем такое поведение местных жителей уже вошло в неприятную традицию, пишут «Каменские известия».

Погром в снежном городке.
Погром в снежном городке.
izvestiy-kamen.ru

Хулиганы пинали фигуру Снегурочки, символ уходящего года (мышь) «покалечили» в нескольких местах, сорвали с елки гирлянду.

Погром в снежном городке.
Погром в снежном городке.
izvestiy-kamen.ru

Когда срывали гирлянду, ее замкнуло и провода оплавились.

«Сейчас мы восстановим последствия вандализма, отремонтируем гирлянду, но позже уедет художник и фигуры больше восстанавливаться не будут», — прокомментировали в районном комитете по ЖКХ.

Ровно год назад, 21 декабря, хулиганы изуродовали будущее место народных гуляний, разрушив новогодние фигуры — солдат-артиллерист лишился головы, рук и орудия, пушку сравняли с землей, напоминает газета.

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