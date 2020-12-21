На снежный городок в Алтайском крае напали похитители Нового года

Хулиганы пинали фигуру Снегурочки, символ уходящего года (мышь) «покалечили» в нескольких местах, сорвали с елки гирлянду.
Когда срывали гирлянду, ее замкнуло и провода оплавились.
«Сейчас мы восстановим последствия вандализма, отремонтируем гирлянду, но позже уедет художник и фигуры больше восстанавливаться не будут», — прокомментировали в районном комитете по ЖКХ.
Ровно год назад, 21 декабря, хулиганы изуродовали будущее место народных гуляний, разрушив новогодние фигуры — солдат-артиллерист лишился головы, рук и орудия, пушку сравняли с землей, напоминает газета.