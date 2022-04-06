6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На 11% снизился уровень бедности в России, но в 2021 году

Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился на 11%, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на площадке Общественного народного фронта (ОНФ).

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

«По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился. Он составлял 11%. Но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая», — отметила Баталина.

По ее словам, сейчас в стране происходит достаточно серьезный рост цен, и могут начаться проблемы в сфере занятости населения. Поэтому важно поддерживать семьи с критически низкими доходами, пишет Газетьа.Ru.

При расчетах бедными считаются те семьи, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Баталина уточнила — в России с таким низким доходом больше всего тех, у кого есть дети. В первоочередном порядке помощь будет направляться именно им.

Ранее о необходимости борьбы с бедностью напомнил президент РФ Владимир Путин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость