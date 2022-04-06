На 11% снизился уровень бедности в России, но в 2021 году

Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился на 11%, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на площадке Общественного народного фронта (ОНФ).

«По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился. Он составлял 11%. Но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая», — отметила Баталина.

По ее словам, сейчас в стране происходит достаточно серьезный рост цен, и могут начаться проблемы в сфере занятости населения. Поэтому важно поддерживать семьи с критически низкими доходами, пишет Газетьа.Ru.

При расчетах бедными считаются те семьи, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Баталина уточнила — в России с таким низким доходом больше всего тех, у кого есть дети. В первоочередном порядке помощь будет направляться именно им.

Ранее о необходимости борьбы с бедностью напомнил президент РФ Владимир Путин.