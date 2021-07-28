На сочинском элитном пляже выставили ценник за спасение утопающих

Отдыхающий в Сочи турист поделился данными о VIP-пляже, который выставил ценник за услуги спасателей, пишет «Югополис».

Пляж расположен у четырехзвездочного отеля на территории сере-станции Voda.

Стоимость отдыха на закрытом пляже доходит до 7 тыс. рублей за день.

Отдельным пунктом в прейскуранте вынесена услуга «Спасение на воде». Оно обойдется отдыхающим в 800 руб.

Сообщениями о прейскуранте в прессе заинтересовалась администрация Сочи, пишет polit.ru. На пляж пришла проверка, после чего платное спасение на воде из списка услуг пропало.

Кроме проверки прейскуранта, сотрудниками мэрии дополнительно была проведена разъяснительная беседа с арендатором пляжа о недопустимости ограничения свободного доступа к морю, — пишет РИА Новости.

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