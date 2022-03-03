На стадионе «Клевченя» в Барнауле произошел небольшой потоп, который оперативно устранили

Был поврежден водовод, и на месте аварии образовалась огромная яма. Вода вытекла на ледовый отвал. В пресс-службе ООО «Барнаульский водоканал» заявили, что сети починили в тот же день.

В тот же день аварию устранили и засыпали яму. Сработали оперативно.

Сотрудники спорткомплекса почувствовали неладное еще накануне, когда в водопроводных трубах здания школы резко упал напор.

«При этом проблема с водоводом именно на том месте, где образовалась яма, существует далеко не первый год. По словам очевидцев ЧП, грунт в этом месте постоянно проседал — коммунальщики привозили машину грунта, засыпали провал, и на этом все заканчивалось», — отметила «Российская газета».

Капитальный ремонт, по мнению заслуженного тренера России Аркадия Конюхова, требуется не только этому участку водовода — здание спортшколы обветшало, протекает крыша, а в одной из раздевалок в плохом состоянии потолок.