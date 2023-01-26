На субсидированные рейсы в Алтайском крае направят 119 млн рублей

В Алтайском крае в 2023 году на субсидированные авиарейсы направят 119 млн рублей, сообщает региональный минтранс.

Субсидировать будут полеты в Новосибирск (S7 Airlines), Омск (S7 Airlines), Казань (S7 Airlines), Красноярск (S7 Airlines, Utair и КрасАвиа) и Екатеринбург (S7 Airlines, Уральские авиалинии). При это до Толмачево самолеты будут отправлять каждый день, а не трижды в неделю, как это было ранее.

Также в 2023 году открыли прямое авиасообщение с Тюменью. Рейс тоже субсидированный. Из Барнаула самолеты летают дважды в неделю компаниями Utair и S7.

Ранее гигантский рой пчел помешал вылету самолета и сорвал рейс.