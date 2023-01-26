26 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На субсидированные рейсы в Алтайском крае направят 119 млн рублей

В Алтайском крае в 2023 году на субсидированные авиарейсы направят 119 млн рублей, сообщает региональный минтранс.

Самолет S7 в небе.
Самолет S7 в небе.
CC0

Субсидировать будут полеты в Новосибирск (S7 Airlines), Омск (S7 Airlines), Казань (S7 Airlines), Красноярск (S7 Airlines, Utair и КрасАвиа) и Екатеринбург (S7 Airlines, Уральские авиалинии). При это до Толмачево самолеты будут отправлять каждый день, а не трижды в неделю, как это было ранее.

Также в 2023 году открыли прямое авиасообщение с Тюменью. Рейс тоже субсидированный. Из Барнаула самолеты летают дважды в неделю компаниями Utair и S7.

Ранее гигантский рой пчел помешал вылету самолета и сорвал рейс.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость