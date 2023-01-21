Гигантский рой пчел помешал вылету самолета и сорвал рейс

Самолет направлялся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Обилие насекомых обнаружили на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер готовился к вылету.

По словам сотрудников аэропорта, семейство пчел нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку.

Насекомых отогнать не удалось. Для безопасности рейс отменили.

Пассажиров перевели на другие рейсы, а сотрудники службы безопасности аэропорта объяснить появление насекомых в двигателе так и не смогли.

Ранее преступники угнали самолет и разбились сразу после взлета.