Преступники угнали самолет и разбились сразу после взлета

Пятеро преступников угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба. Это случилось в Аргентине.

Однако угонщикам не удалось далеко сбежать — они разбились сразу после взлета, сообщает Diario Norte. Причина авиакатастрофы банальна — преступники не открыли подачу топлива.

Просто забыли открыть кран, и топливо закончилось. И не все знают, где находится топливопровод, указывает Газета.Ru. Стоит отметить, что угонщики связаны с наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что пилот намеренно направил в океан загадочно пропавший малайзийский Boeing. А пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан.