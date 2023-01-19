19 января
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Происшествия

Преступники угнали самолет и разбились сразу после взлета

Пятеро преступников угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба. Это случилось в Аргентине.

Самолет Cessna.
Самолет Cessna.
zapsib-sut.sledcom.ru. 24.mchs.gov.ru.

Однако угонщикам не удалось далеко сбежать — они разбились сразу после взлета, сообщает Diario Norte. Причина авиакатастрофы банальна — преступники не открыли подачу топлива.

Просто забыли открыть кран, и топливо закончилось. И не все знают, где находится топливопровод, указывает Газета.Ru. Стоит отметить, что угонщики связаны с наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что пилот намеренно направил в океан загадочно пропавший малайзийский Boeing. А пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан.

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