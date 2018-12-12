Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
2

На телеканале «Россия 24» выдали за робота ряженого в костюм танцора

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ» из Ярославля. В сюжете рассказывалось о «самом современном роботе» Борисе, которым, как выяснилось впоследствии, оказался одетый в костюм человек.

Робот
Робот
СС0

В день открытия форума на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек группы Little Big Skibidi.

Позже репортаж удалили с видеохостинга YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри». При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот, пишет Lenta.ru.

Также автор материала на TJournal нашел магазин, в котором вероятно и был куплен костюм, пишет mail.ru.

Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Сделан этот костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость