На телеканале «Россия 24» выдали за робота ряженого в костюм танцора

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ» из Ярославля. В сюжете рассказывалось о «самом современном роботе» Борисе, которым, как выяснилось впоследствии, оказался одетый в костюм человек.

В день открытия форума на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек группы Little Big Skibidi.

Позже репортаж удалили с видеохостинга YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри». При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот, пишет Lenta.ru.

Также автор материала на TJournal нашел магазин, в котором вероятно и был куплен костюм, пишет mail.ru.

Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Сделан этот костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.