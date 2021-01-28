На Телецком озере появилась удивительная снежура

Это снежный покров на воде, образующийся при выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания.

Снег пропитывается водой и лежит на ней слоем в виде вязкой пленки, которую может потревожить даже слабый ветер или пузырьки воздуха, который выдыхают дайверы.

«Из-под воды и на ощупь снег в воде выглядит как намокшая вата. Иногда с этого начинается процесс ледообразования, снежура может смерзаться и образовывать шугу, а потом и лед. Телецкое озеро сопротивляется этому процессу преимущественно за счет разрушения снежного и ледового слоя ветрами и может быть свободно от льда всю зиму», — рассказали в заповеднике.

Несколько январских дней, когда ветра не было, позволили наблюдать снежуру не только с поверхности, но и из-под воды. Это продолжалось всего несколько дней, до 27 января.

Помимо снежуры на озере образовывались ледяные сталактиты. Фотографии опубликовал старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Олег Митрофанов/