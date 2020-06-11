На территории алтайской колонии обновили Петра Первого и Ермака

Скульптуры Петра Первого и Ермака, гипсовые львы и аллегорическая скульптура орла, клюющего змею в основании имеют металлический каркас, на который наносился гипс или бетон.
Последняя комплексная реставрация проводилась пять лет назад, и прошедшие годы на поверхности образовались различные дефекты.
Осужденные, занятые в художественной мастерской колонии, два месяца ремонтировать скульптуры.
Также частично отремонтировали фасады медицинской части учреждения, школы, профессионально училища и клуба.