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Жизнь

На территории алтайской колонии обновили Петра Первого и Ермака

На территории рубцовской ИК-9 есть целый архитектурный ансамбль. Там установлены несколько скульптур, которые в начале 2000-годов сделал один из осужденных, он был художником-архитектором. Многие из фигур за время покрылись трещинами, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

Архитектурный ансамбль на территории ИК-9 в Рубцовске.
Архитектурный ансамбль на территории ИК-9 в Рубцовске.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Скульптуры Петра Первого и Ермака, гипсовые львы и аллегорическая скульптура орла, клюющего змею в основании имеют металлический каркас, на который наносился гипс или бетон.

Архитектурный ансамбль на территории ИК-9 в Рубцовске.
Архитектурный ансамбль на территории ИК-9 в Рубцовске.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Последняя комплексная реставрация проводилась пять лет назад, и прошедшие годы на поверхности образовались различные дефекты.

Осужденные, занятые в художественной мастерской колонии, два месяца ремонтировать скульптуры.

Также частично отремонтировали фасады медицинской части учреждения, школы, профессионально училища и клуба.

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