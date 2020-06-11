На территории алтайской колонии обновили Петра Первого и Ермака

На территории рубцовской ИК-9 есть целый архитектурный ансамбль. Там установлены несколько скульптур, которые в начале 2000-годов сделал один из осужденных, он был художником-архитектором. Многие из фигур за время покрылись трещинами, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.