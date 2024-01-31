31 января
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Жизнь

На территории барнаульской гимназии запретили игры

На заборе гимназии №22 появилось странное объявление. Фото предоставили читатели altapress.ru.

На территории барнаульской гимназии запретили игры.
На территории барнаульской гимназии запретили игры.
Предоставлено altapress.ru

Отмечается, что в объявлении запрещают играть на территории гимназии.

Скорее всего, сделано это в целях безопасности детей, потому что от зимних игр можно получить немало травм.

Ранее altapress.ru. рассказывал, что известный бизнесмен и бывший физрук Александр Ракшин вернулся в школу. Там он посмотрел, как проходит урок физкультуры, и результат его шокировал.

Ракшин сделан хронометраж урока, и оказалось, что дети занимаются всего по 10 минут.

Кстати, altapress.ru готовил большой материал про первую языковую гимназию №22, где уже 60 лет учат английскому языку.

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